Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

63,48 EUR -12,00% (02.06.2021, 22:26)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Bekanntgabe der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals durch MorphoSys sei bei den Anlegern gar nicht gut angekommen. Das Papier des deutschen Antikörperspezialisten sei am Mittwoch zweistellig abgesackt und sei das Schlusslicht im MDAX gewesen. Insbesondere die Finanzierung der Transaktion dürfte für die Abverkäufe gesorgt haben.Insgesamt 1,7 Mrd. Euro wolle sich MorphoSys die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals kosten lassen. Um den Deal zu stemmen habe das Unternehmen eine Partnerschaft mit Royalty Pharma geschlossen. Teil der Vereinbarung sei eine Barkapitalerhöhung von MorphosSys ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre sowie der Großteil künftiger Lizenzeinnahmen aus den beiden Prüfmedikamenten Gantenerumab und Otilimab.Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan führe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an, dass durch die Akquisition ein beständiger Zufluss an Lizenzgebühren gegen die weniger sichere Produktpipeline von Constellation eingetauscht worden sei. Das sei für das Risikoprofil von MorphoSys von Nachteil. Insgesamt belasse Gordon aber seine Einstufung für die MorphoSys-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro. Der kurzfristigen Gewinnverwässerung stünde ein bedeutendes längerfristiges Wertsteigerungspotenzial gegenüber, so der Analyst.Aus charttechnischer Sicht bleibe dem Münchner Biotechnologie-Unternehmen jedoch nicht mehr sehr viel Spielraum für kursbelastende Nachrichten: Die seit Juni 2012 laufende langfristige Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei etwa 52,70 Euro verlaufe, sei nach dem heutigen Einbruch in Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:63,06 EUR -12,90% (02.06.2021, 17:40)