Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

117,00 EUR +0,56% (15.05.2020, 12:36)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

117,15 EUR +1,65% (15.05.2020, 12:21)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (15.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Sowohl MorphoSys als auch Evotec hätten zuletzt die Zahlen für das erste Quartal vorgestellt. MorphoSys habe bereits in der vergangenen Woche die Anleger überzeugen können. Dementsprechend habe die Aktie wieder Fahrt aufgenommen. Am Donnerstag dieser Woche sei Evotec gefolgt. Und auch die Hamburger hätten überzeugen können. Die Aktie stehe unmittelbar vor einem neuen Kaufsignal.Die Aktie von Evotec gewinne am heutigen Freitag 2,5 Prozent auf 23,17 Euro. Damit würden die Papiere des Wirkstoffforschers den Ausbruch aus dem seit Mitte Februar gültigen Abwärtstrend versuchen. Mit den Ergebnissen des ersten Quartals hätten die Hamburger die Markterwartungen übertroffen. Noch wichtiger: Auch mit dem für das Gesamtjahr bestätigten operativen Ergebnisziel liege das Unternehmen über dem Marktkonsens. Gelinge der Ausbruch über den Widerstand, wäre dies ein neues Kaufsignal.MorphoSys habe zuletzt bereits wichtige Marken nach oben durchbrechen und mehrere Kaufsignale generieren können. Das Unternehmen habe starken Zahlen und zuletzt sehr gute Daten zu Tafasitamab gemeldet. Hier seien Phase-2-Daten zur L-MIND-Studie von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem/refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) veröffentlicht worden.Dementsprechend positiv seien zuletzt die Analysten-Einschätzungen ausgefallen: Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für MorphoSys anlässlich neuer Studiendaten auf "overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Daten des Biotech-Unternehmens zum Antikörper Tafasitamab seien positiv, so Analyst James Gordon in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie."Der Aktionär" bleibt sowohl bei MorphoSys als auch bei Evotec weiterhin äußerst zuversichtlich. Auch für einen Neueinstieg ist es bei beiden Werten noch nicht zu spät, so Marion Schlegel. Vorsichtige Anleger sollten bei Evotec das Kaufsignal abwarten. (Analyse vom 15.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.