Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

103,20 EUR +0,98% (19.11.2019, 09:18)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

102,40 EUR +0,89% (19.11.2019, 09:25)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (19.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Ein Zwischenerfolg in einer Studie mit dem Mittel Tafasitamab (MOR208) habe am Montagnachmittag die MorphoSys -Anleger euphorisiert. Nach wenig bewegtem Verlauf seien die Papiere des Biotech-Unternehmens plötzlich um mehr als elf Prozent nach oben gesprungen und so im MDAX mit einem Schlag zum größten Gewinner unter den dort gelisteten mittelgroßen Werten geworden. Eine kurzzeitige Annäherung an die Marke von 107 Euro habe den höchsten Stand seit September bedeutet. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von 7,5 Prozent auf 102,20 Euro aus dem Handel gegangen, knapp hinter QIAGEN, die mit plus 8,3 Prozent der Tagesgewinner gewesen seien.MorphoSys habe mitgeteilt, dass der Wirkstoffkandidat in einer Studie, die bereits in der dritten Phase laufe, eine Interimsanalyse hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs der Studie erfolgreich bestanden habe. In der Studie werde eine Kombinationstherapie bei Patienten mit einer bestimmten Art von Lymphomen (DLBCL) der Kombination mit dem Antikörper Rituximab gegenübergestellt.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für MorphoSys daraufhin mit "overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro bestätigt. Die Nachricht über einen wahrscheinlich guten Studienausgang sei signifikant positiv für die Aktie des Biotech-Unternehmens, habe Analyst James Gordon in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben."Wir sind sehr erfreut über die Empfehlung des IDMCs (Anm. d. Red.: unabhängiges Datenkontrollkomitee) und sehen diese als einen wichtigen Schritt in der klinischen Entwicklung von Tafasitamab", so Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand von MorphoSys. "DLBCL ist eine schwer zu behandelnde Krankheit mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf, sodass neue Behandlungsmöglichkeiten dringend benötigt werden. Unabhängig von B-MIND sind wir zudem auf einem guten Weg, unseren BLA-Zulassungsantrag für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid basierend auf bereits berichteten positiven Ergebnissen der klinischen Studien L-MIND und Re-MIND bis Ende 2019 abzuschließen."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: