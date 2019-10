Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

99,50 EUR +4,63% (30.10.2019, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

99,40 EUR +1,84% (30.10.2019, 10:17)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (30.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Licht und Schatten bei MorphoSys: Erst das Drama um den Hoffnungsträger MOR106, dann positive Studiendaten zur Kombinationsbehandlung mit Tafasitamab (MOR208) plus Lenalidomid (Revlimid) und bestätigte Jahresprognosen: Nichts für schwache Nerven! Trotz der Achterbahnfahrt der Gefühle seien dreistellige Kurse wieder zum Greifen nah.Wie MorphoSys berichte, sei der primäre Endpunkt in der "Real World Data-Studie" erreicht worden, die die klinische Überlegenheit der Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid im Vergleich zu Lenalidomid allein belege. Diese Daten würden den Plan der Biotech-Gesellschaft unterfüttern, Ende des Jahres einen Zulassungsantrag dafür zu stellen.Einen Tag zuvor habe MorphoSys mit der Meldung geschockt, dass das klinische Entwicklungsprogramm von MOR106 zur Behandlung von atopischer Dermatitis beendet werde. Für den "Aktionär" sei das Projekt eines der großen Hoffnungen hinter MOR202 und MOR208 gewesen.MorphoSys habe im Rahmen der am Dienstagabend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal die Jahresprognose bestätigt. Die Umsätze sollten weiter im oberen Bereich von 65 bis 72 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend in Planegg bekannt gegeben habe. Der Gewinn vor Zinsen (EBIT) werde zwischen minus 105 und minus 115 Millionen Euro liegen.Die negativen Nachrichten zu MOR106 könne die MorphoSys-Aktie durch die neuen positiven Daten zu MOR208 und die bestätigten Prognosen kompensieren. Verlaufe der Zulassungsprozess für MOR208 wie geplant und die Tremfya-Tantiemen würden sich weiter dynamisch entwickeln, sollte die spekulative Aktie wieder nachhaltig in dreistellige Kursregionen vorstoßen können. Die Zurückeroberung der 200-Tage-Linie sei ebenfalls ganz klar positiv zu werten.Investierte Anleger bleiben bei der MorphoSys-Aktie an Bord und beachten den Stopp bei 75,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link