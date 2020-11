Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

89,98 EUR -0,88% (12.11.2020, 11:40)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

89,90 EUR +0,78% (12.11.2020, 11:26)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (12.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Lange habe MorphoSys seinem ersten eigenen Medikament Monjuvi entgegen gefiebert, nach dem Marktstart in den USA bringe die Krebstherapie dem Biotechunternehmen ersten Schub: Bisher habe MorphoSys mit Monjuvi Millionen 4,4 Euro umsetzen können, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate mitgeteilt habe. Die Aktie von MorphoSys reagiere mit einem deutlichen Kursplus. Mehr als drei Prozent könne das Papier am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate zulegen.Das Medikament sei der große Hoffnungsträger von MorphoSys. Anfang August sei in den USA die Zulassung für Monjuvi in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid als sogenannte Zweitlinientherapie bei einem speziellen Blutkrebs erteilt worden. Wenige Tage später sei nach Unternehmensangaben bereits der erste Patient behandelt worden.Partner bei der Vermarktung sei das Unternehmen Incyte - dank hoher Meilensteinzahlungen durch die US-Amerikaner bereits zum Jahresstart habe MorphoSys in den ersten neun Monaten seine Erlöse wie bereits bekannt mit knapp 292 Millionen Euro nahezu verfünffachen können. Unter dem Strich sei ein Gewinn von mehr als 114 Millionen Euro angefallen, nach einem Fehlbetrag von rund 53 Millionen Euro vor einem Jahr.MorphoSys habe Ende Oktober wegen des Marktstarts von Monjuvi seine Jahresprognosen angehoben, der Vorstand habe die neuen Ziele auch mit einer höheren Umsatzbeteiligung am Schuppenflechtemittel Tremfya des Partners Janssen begründet. Die neue Prognose sei nun bestätigt worden."Der Aktionär" bleibt bei seiner positiven Einschätzung. Auch ein Neueinstieg ist auf dem aktuellen Niveau weiter interessant, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link