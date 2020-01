HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc.MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.



Die Morphosys-Aktionäre hätten zuletzt ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen. Nachdem MorphoSys zu Wochenbeginn gemeldet habe, dass man mit dem US-Biotech-Unternehmen Incyte eine Kooperation für die Vermarktung des Antikörpers Tafasitmab zur Behandlung von malginen B-Zel-Erkrankungen eingengangen sei, sei die Aktie zunächst nach oben durchgestartet. Kurze Zeit später habe das Papier aber nicht nur sämtliche Kursgewinne wieder abgeben müssen, sondern sei sogar deutlich ins Minus gerutscht.



"Am Markt hatte man gehofft, dass MOR208 zusammen mit einem großen Pharmakonzern und dessen starken Vertriebsteam vermarktet wird", habe Analyst James Gordon von der Investmentbank JPMorgan in einer ersten Reaktion geschrieben. Incyte habe trotz Erfahrungen bei der Kommerzialisierung von Wirkstoffen nicht die Vertriebskraft eines Schwergewichts aus der Pharmabranche. Auch sei das Timing unglücklich, weil Incyte jüngst negative Studiendaten zum Wirkstoff Jakavi zur Behandlung der sog. Graft-versus-host Erkrankung veröffentlicht habe, so Gordon weiter. Er habe aber dennoch sein "overweight"-Ratiing und das Kursziel von 150 Euro für die MorphoSys-Aktie bestätigt. Die Produkt-Pipeline des Wirkstoffforschers und Antikörperspezialisten weise seiner Ansicht nach ein attraktives Chance-Risiko-Profil auf.



Die Berenberg-Analystin Shanshan Xu habe das "buy"-Votum für die MorphoSys-Aktie nach der Ankündigung einer Kooperation mit Incyte mit einem Kursziel von 145 Euro bestätigt. Sie habe in einer am Montag veröffentlichten Studie von einem guten Deal für den deutschen Wirkstoffforscher und Antikörperspezialisten gesprochen. Incyte sei der richtige Partner, um das volle Potenzial von Tafasitamab entfalten zu können.



Das sehe auch "Der Aktionär" so. Der jüngste Rücksetzer sei eine hervorragende Kaufchance, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)



(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

119,20 EUR +0,17% (17.01.2020, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

119,00 EUR -0,83% (17.01.2020, 09:32)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



(17.01.2020/ac/a/t)



