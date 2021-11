XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (02.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe im vergangenen Quartal die Verkäufe des wichtigsten Hoffnungsträgers Monjuvi in den USA an Fahrt aufgenommen. Die Bayern hätten mit dem Krebsmedikament in den USA vorläufigen Berechnungen zufolge einen Umsatz von umgerechnet 18,6 Mio. Euro erzielt. Im zweiten Quartal habe das Mittel MorphoSys noch 14,9 Mio. Euro in die Kassen gespült und sei damit hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Nach neun Monaten liege der Monjuvi-Umsatz bei 55,5 46,4 Mio. Euro, habe es weiter geheißen. Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Quartal und die ersten neun Monate wolle das Unternehmen am 11. November veröffentlichen.Aus charttechnischer Sicht habe die MorphoSys-Aktie in den letzten Wochen an einem tragfähigen Boden gearbeitet. Die jüngsten Monjuvi-Umsatzzahlen würden für eine Belebung sorgen und würden den SDAX-Wert in Richtung der 50-Tage-Linie treiben, die derzeit bei 42,41 Euro verlaufe. Gelinge der Sprung über die Marke, warte der nächste horizontale Widerstand bei 43,40 Euro. Im Anschluss wäre eine dynamische Rally in Richtung 50-Euro-Marke wahrscheinlich.Die MorphoSys-Aktie gehöre im laufenden Jahr zu den schwächsten Werten im HDAX. Für mutige, langfristig ausgerichtete antizyklisch agierende Anleger biete das aktuelle Niveau ein gutes Chance-Risiko-Profil. Ein Stopp bei 33 Euro sichere das Investment nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)