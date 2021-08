ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (27.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe in der EU die bedingte Zulassung für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei einer speziellen Krebsproblematik erhalten. Die EU-Kommission habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, habe das Unternehmen am späten Donnerstagabend zusammen mit seinem US-Partner Incyte mitgeteilt. Dabei gehe es um die Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom.Anleger hätten sich begeistert gezeigt. Der Kurs der in den USA gehandelten MorphoSys-Papiere habe nachbörslich um knapp 10% zugelegt. Die MorphoSys-Aktie habe zuletzt im Bereich von 43 Euro einen Boden ausgebildet. Zuletzt habe das Papier deutlich anziehen können. Der charttechnische Befreiungsschlag stehe aber noch aus. "Der Aktionär" bleibe jedoch langfristig ganz klar zuversichtlich für die MorphoSys-Aktie. Anleger sollten allerdings Geduld mitbringen. Zuletzt sei das Unternehmen auch vermehrt als potenzieller Übernahmekandidat genannt worden, was zusätzliche Fantasie verleihe, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:49,47 EUR +2,53% (26.08.2021, 09:13)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:49,23 EUR +2,05% (27.08.2021, 09:27)