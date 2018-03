ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (16.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Die objektive Auswertung anhand der Kriterien der Relativen Stärke (Levy) und des Momentums (vier Wochen), die die Analysten im Rahmen des "HSBC Trendkompasses" anstellen würden, signalisiere für die Morphosys-Aktie einen idealtypischen Aufwärtstrend. Für besonders reizvoll würden die Analysten allerdings Konstellationen halten, welche darüber hinaus noch eine attraktive charttechnische Ausgangslage zu bieten hätten. Auch hinter diese Anforderung könnten Anleger derzeit einen Haken machen. So "arbeite" der Biotechtitel im Verlauf des im Herbst 2016 etablierten Haussetrendkanals (Begrenzungen akt. bei 73,75 EUR bzw. 100,96 EUR) an einem Sprung über die Hochs vom Januar 2018 und Dezember 2014 bei 87,35/88,50 EUR. Gelinge dieser Befreiungsschlag, entstünde dank des höchsten Stands seit dem Jahr 2000 ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal. Unterstützt werde ein möglicher Ausbruch durch den Aroon, der gerade ein neues Kaufsignal generiert habe.Auf dem Weg zur oben genannten Kanalbegrenzung definieren im Erfolgsfall zwei Fibonacci-Projektionen des jüngsten Korrekturimpulses von Mitte Januar bis Mitte Februar bei 93,77 EUR bzw. 97,73 EUR wichtige Etappenziele, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:85,10 EUR -0,82% (16.03.2018, 08:52)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:84,60 EUR (15.03.2018)