Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamentenkandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Humira(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von AbbVie Inc.



Stelara(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (04.12.2017/ac/a/t)



Der Biotech-Titel habe sich in den vergangenen Monaten äußerst stark entwickelt. Die erste Zulassung in der Firmengeschichte sowie zahlreiche positives News aus der Produktpipeline hätten die MorphoSys-Aktie beflügelt. Zuletzt habe das Unternehmen nach der Unterzeichnung einer regionalen Lizenzvereinbarung für ein wichtiges Krebsmedikament seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Partner sei I-Mab, der die Entwicklung und Vermarktung von MOR202 in China, Taiwan, Hongkong und Macao übernehme.Für das Jahr 2017 prognostiziere MorphoSys nun Umsätze im Bereich von 63 bis 66 Millionen Euro (bisherige Prognose: 46 bis 51 Millionen Euro) sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -66 bis -71 Millionen Euro (bisherige Prognose: -75 bis -85 Millionen Euro). Die Finanzprognose für Umsatz und EBIT enthalte Tantiemen aus Verkaufserlösen von Tremfya in Q3/2017, aber noch keine Tantiemen aus Verkaufserlösen von Tremfya in Q4/2017.DER AKTIONÄR bleibe weiter optimistisch, was MorphoSys angehe. Derzeit knappere der TecDAX-Titel am Jahreshoch bei 83,83 Euro. Gelinge der Anstieg darüber, dürfte relativ schnell das Mehrjahreshoch bei 89 Euro in den Fokus rücken. Am 11. Dezember präsentiert MorphoSys außerdem am wichtigen ASH-Meeting in Atlanta, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2017)