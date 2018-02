ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (21.02.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Marke von 76,85 EUR im Visier - ChartanalyseDie Aktie von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) befindet sich seit einem Tief bei 32,90 EUR aus dem Juni 2016 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe sie bis auf ein Hoch bei 87,35 EUR und damit beinahe bis an das Hoch aus dem Dezember 2014 bei 88,50 EUR angezogen. Dort habe am 12. Januar 2018 eine Konsolidierung eingesetzt. Dabei sei der Biotechwert am 15. Februar auf den Aufwärtstrend seit September 2016 und den EMA 200 zurückgefallen. Dort sei er stark nach oben gedreht.Gelinge MorphoSys ein Ausbruch über 76,85 EUR, dann ergäbe sich ein kurzfristiges Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 87,35 bis 88,50 EUR ansteigen. Sollte es aber doch noch zu einem Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 70,63 EUR kommen, würde ein weiteres Verkaufssignal ausgebildet werden. In diesem Fall wäre mit einer Abwärtsbewegung in den Bereich 55,4 bis 54,30 EUR zu rechnen. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:75,65 EUR -0,26% (21.02.2018, 09:24)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:75,55 EUR -0,23% (21.02.2018, 09:40)