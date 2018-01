Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (23.01.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Gerade als dem Wertpapier der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen sei, habe HSBC dem Aufwärtsdrang ein Ende gesetzt. Nach Ansicht der HSBC-Analystin sei die Begeisterung der Anleger über den Wirkstoffkandidaten MOR208 übertrieben. Sie habe das Papier von "halten" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel von 59,00 auf 64,00 Euro erhöht."Der Aktionär" könne diesen Pessimismus jedoch nicht teilen. 2017 habe die MorphoSys-Aktie ein hervorragendes Jahr hingelegt: Der Gesellschaft sei mit dem J&J-Partnerprojekt Tremfya (Guselkumab) die erste Zulassung in der Firmengeschichte gelungen. 2018 könnte sich die gute Entwicklung fortsetzen, zumal noch deutlich weitreichendere News bevorstünden.Der große Hoffnungsträger MOR208 habe letztlich hervorragende Daten geliefert und den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) verliehen bekommen. Ferner erhalte das Unternehmen vom sich wieder schneller drehenden Übernahmekarussell in der Biotech-Branche Unterstützung. Hier gebe es Spekulationen, nachdem es letztlich bereits einige Übernahmen gegeben habe und Novo Nordisk zudem starkes Interesse an Ablynx zeige, dass möglicherweise auch MorphoSys als Übernahmekandidat ins Visier geraten könnte.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der MorphoSys-Aktie Gewinne laufen zu lassen. Auch für einen Neueinstieg sei es noch nicht zu spät. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:83,20 EUR +1,40% (23.01.2018, 16:07)