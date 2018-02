Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

76,15 EUR +0,63% (20.02.2018, 09:39)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (20.02.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Auf der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) in San Diego, USA, habe das Unternehmen gleich mehrere positive Meldungen veröffentlichen können. Es seien starke Phase-1-Daten zum Gemeinschaftprojekt mit Galapagos MOR106 bei Patienten mit atopischer Dermatitis präsentiert worden. Danach seien hervorragende Langzeitdaten zu Tremfya (Guselkumab) gefolgt. Auf der Jahrestagung habe der Lizenznehmer Janssen Research & Development, LLC (Janssen) Langzeitdaten aus der klinischen Phase-3-Studie VOYAGE 2 mit Tremfya vorgelegt, die eine langfristige Verbesserung des Hautbildes bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque Psoriasis) gezeigt hätten.Auch das firmeneigene Projekt MOR208 habe zuletzt ebenfalls mit einigen positiven News für Aufsehen gesorgt. Hier dürfe man gespannt sein, wie es in diesem Jahr weiter laufe und wann möglicherweise hier der Zulassungsantrag erfolge.Aus charttechnischer Sicht befinde sich die MorphoSys-Aktie derzeit auf Erholungskurs. Bereits zum Wochenauftakt habe der TecDAX-Titel infolge der positiven News zu MOR106 zulegen können, am heutigen Dienstag halte der Aufwärtsdrang an. Am Morgen notiere die MorphoSys-Aktie 1,1 Prozent im Plus bei 76,25 Euro. Zuvor hab der Biotech-Titel die 200-Tage-Linie erfolgreich getestet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:76,20 EUR +0,79% (20.02.2018, 09:24)