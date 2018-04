XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

84,15 EUR +2,50% (13.04.2018, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

83,15 EUR +1,53% (13.04.2018, 15:59)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (13.04.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die 1992 gegründete MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) gehört zu den Urgesteinen der deutschen Biotechnologiebranche, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.So mancher Anleger erinnere sich vielleicht noch an die Zeiten des Neuen Marktes, als ein damals bekannter Börsenguru für das in Martinsried bei München ansässige Unternehmen das ambitionierte Kursziel 1.000 Euro ausgerufen habe. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen habe die MorphoSys AG das Platzen der Dotcom-Blase überlebt und sei seit 2004 Mitglied im TecDAX. Nach rund 14 Jahren Zugehörigkeit in der ersten Liga der deutschen Technologieaktien wage das Unternehmen den Schritt auf das internationale Parkett - Anfang dieser Woche sei bekannt gegeben worden, an die US-Technologiebörse Nasdaq zu gehen.MorphoSys gehöre laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Biotech-Konzernen im Bereich humaner Antikörper. Ziel des Unternehmens sei es, biopharmazeutische Medikamente zu entwickeln, die das Leben schwerkranker Patienten verbessern würden. Hierfür setze MorphoSys in erster Linie auf die Entwicklung eigener Technologien und Wirkstoffkandidaten. Aber auch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wie beispielsweise Bayer, Novartis und Roche sei ein wichtiger Geschäftsbereich.Erst vor wenigen Tagen sei für den mit dem Lizenzpartner Janssen Pharmaceutical K.K. entwickelten Antikörper Tremfya eine weitere Zulassung bekannt gegeben worden. Nachdem der Wirkstoff im vergangenen Jahr in den USA, Kanada und der Europäischen Union sowie kürzlich in Australien und Kanada genehmigt worden sei, habe nun Japan als erstes asiatisches Land die Zulassung erteilt. Tremfya sei mithilfe von MorphoSys‘ eigener Antikörpertechnologie HuCAL entwickelt worden und solle zukünftig zur Behandlung von Schuppenflechte eingesetzt werden. Die Martinsrieder seien anteilig an den Umsatzerlösen beteiligt. Aktuell verfüge MorphoSys zusammen mit seinen Partnern über eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen, von denen sich 28 in der klinischen Entwicklung befinden würden.In den letzten beiden Quartalen des vergangenen Jahres habe die Marktzulassung von Tremfya zur ersten produktbezogenen Umsatzbeteiligung in der Firmengeschichte in Höhe von 1,9 Mio. Euro geführt. Insgesamt sei 2017 der Konzernumsatz um 34% auf 66,8 Mio. Euro gestiegen. Wie für viele Biotechunternehmen typisch schreibe auch MorphoSys rote Zahlen. Im letzten Jahr habe sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf -67,6 Mio. Euro belaufen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine Verschlechterung um fast 13%. Dementsprechend sei auch das Ergebnis pro Aktie negativ ausgefallen: -2,41 Euro. Aufgrund der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sei für Biotechunternehmen die Kapitalausstattung von hoher Bedeutung. Ende 2017 habe die MorphoSys AG noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 312,2 Mio. Euro verfügt. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Rückgang um 47,3 Mio. Euro.Vor wenigen Tagen habe MorphoSys genauere Informationen zu dem geplanten Börsengang - voraussichtlich in der Woche vom 16. April - an der US-Technologiebörse Nasdaq bekannt gegeben. Je nach Nachfrage sollten bis zu 8.300.000 American Depositary Shares ("ADS") ausgegeben werden. Zudem würden die beteiligten Banken eine Option zum Kauf zusätzlicher ADS in einem Umfang von bis zu 1.245.000 Stück erhalten. Mittels ADS könnten ausländische Aktiengesellschaften an US-Börsen gehandelt werden, ohne das vollständige Zulassungsverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC durchlaufen zu müssen. Jedes dieser Papiere werde ein Viertel einer MorphoSys-Stammaktie repräsentieren. Mit diesem Schritt wage MorphoSys den Schritt an die internationalen Kapitalmärkte und öffne sich so auch verstärkt möglichen ausländischen Investoren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: