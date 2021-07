Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (05.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Den jährlichen Stresstest der US-Notenbank hätten in diesem Jahr alle untersuchten Banken bestanden. Gerade im Hinblick auf die andauernde Pandemie sei das eine starke Leistung. Für Anleger sei der jährliche Termin vor allem aufgrund der Ausschüttungen interessant: Denn die Großbanken in den USA seien - was Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe angehe - an die Ergebnisse des Tests gebunden. Besonders freuen dürften sich die Morgan Stanley-Aktionäre.Alle 23 Banken, die am Stresstest 2021 teilgenommen hätten, hätten diesen bestanden. Die Branche komme insgesamt in einem hypothetischen Wirtschaftsabschwung "deutlich über" das erforderliche Kapitalniveau. Obwohl die Institute in diesem Szenario in Summe Verluste in Höhe von 474 Milliarden Dollar verbuchen würden, wäre das verlustabfedernde Kapital immer noch mehr als doppelt so hoch wie das erforderliche Mindestniveau.Der Test sei ein wichtiger Meilenstein für die amerikanischen Banken gewesen, der ein Jahr nach der Bedrohung durch eine globale Pandemie stattgefunden habe, die die Branche einem realen Stresstest unterzogen habe. Nachdem sie eine Schlüsselrolle in der Finanzkrise 2008 gespielt hätten, seien die Banken gezwungen gewesen, sich dem jährlichen Ritual zu unterziehen und hätten die Aufsichtsbehörden um die Erlaubnis bitten müssen, Dividenden zu erhöhen und Aktien zurückzukaufen. Jetzt könnten die Banken wieder flexibel entscheiden, wie sie ihr Kapital in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeben würden. Solange sie das Kapitalniveau über dem sogenannten Stresskapitalpuffer halten würden, könnten die Banken mehr eigene Entscheidungen treffen.Aggressiv gehe dabei die laufende Empfehlung Morgan Stanley vor: Die quartalsweise Dividende von 0,35 Dollar solle ab dem dritten Quartal auf 0,70 Dollar verdoppelt werden. Das wären für das laufende Jahr 2,3 Prozent Rendite für die Aktie statt bisher nur 1,5 Prozent. Zudem sollten bis Juni kommendes Jahr eigene Aktien in Höhe von zwölf Milliarden Dollar erworben werden.Morgan Stanley sei ein Dauerbrenner unter den Empfehlungen des "Aktionär". Seit April 2020 habe der Titel rund 130 Prozent zugelegt und ein Ende der Erfolgsstory sei immer noch nicht in Sicht.Nach dem jüngsten Rücksetzer können Anleger den Einstieg wagen, denn schon die nächste Quartalsdividende wird höher ausfallen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Aussichten für die Investmentbank seien aufgrund der positiven Marktlage weiterhin gut, der Stopp verbleibe bei 90,00 Euro. (Analyse vom 05.07.2021)