Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

78,56 EUR +0,19% (16.07.2021, 09:45)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

92,63 USD +0,18% (15.07.2021, 22:10)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (16.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Der Top-Performer unter den US-Banken, Morgan Stanley, habe gestern mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal die Erwartungen einmal mehr übertroffen. Starke Zuwächse im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung hätten Morgan Stanley im zweiten Quartal zu deutlich mehr Erlösen und Gewinn verholfen. Vorstandschef James Gorman habe von einem "weiteren sehr starken Quartal" gesprochen.Morgan Stanley habe in den vergangenen Jahren sein Geschäftsmodell umgebaut und auf die weniger schwankungsanfällige Vermögensverwaltung fokussiert. Mit E-Trade und Eaton Vance sei das Segment stark ausgebaut worden. Die jüngsten Zahlen würden CEO Gorman recht geben. Das zurecht gestutzte Investmentbanking scheine so effizient und zielgerichtet zu sein, das Morgan Stanley den seit einem Jahr laufenden Boom im Handel dennoch teilweise angeführt habe.Das 21er-KGV von 13 liege zwar etwas über dem Schnitt der Peers, aber die hohe Profitabilität mit einer erwarteten Eigenkapitalrendite von 13% rechtfertige einen Aufschlag. Zumal sich Morgan Stanley strategisch intelligent aufgestellt habe und attraktive Geschäftsfelder verstärkt bespiele.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link