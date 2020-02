Anleger, die dich im Verpackungsbereich nachhaltig engagieren wollen, finden in der mit einem 20er KGV von 10 günstig bewerteten Aktie ein mögliches Langzeitinvestment, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)



Kurzprofil Mondi:



Mondi plc (ISIN: GB00B1CRLC47, WKN: A0MQ8X, Ticker-Symbol: KYC, London Stock Exchange-Ticker: MNDI) ist ein international tätiger Papier- und Verpackungsartikelproduzent. Die Geschäftsaktivitäten sind in die geographischen Segmente Europa und International (mit den Unterkategorien Verpackungspapiere, Konsumgüterverpackungen, Faserverpackungen und ungestrichene Feinpapiere) und in Südafrika gegliedert. Die Mondi-Gruppe ist über die komplette Verpackungs- und Papierwertschöpfungskette tätig, vom Holzanbau über die Herstellung von Zellstoff und Papier (Packpapier und ungestrichene Feinpapiere) bis hin zur Umrüstung von Verpackungspapier in Wellpappe-Verpackungen, gewerbliche Verpackungsbeutel und Säcke und Spezialprodukte wie extrusionsbeschichtete Verpackungen und Trennpapiere. Außerdem werden Konsumgüterverpackungen und Verpackungen für Hygieneprodukte offeriert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mondi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondi plc (ISIN: GB00B1CRLC47, WKN: A0MQ8X, Ticker-Symbol: KYC, London Stock Exchange-Ticker: MNDI) unter die Lupe.Der Verpackungs- und Papierproduzent Mondi habe seine Geschäftszahlen für 2019 präsentiert. Die gute Nachricht vorweg: Die Dividende steige um neun Prozent auf 83 Euro Cent pro Aktie (2018: 76 Euro Cent). Im Fiskaljahr 2019 seien aber sowohl Gewinn (minus sechs Prozent) als auch der Umsatz (minus drei Prozent zu 2018) gesunken. Die Aktie gebe am Donnerstag zeitweise um zwei Prozent nach, hauptsächlich wegen Papierverpackungen - wie könne das sein?Der globale Packmittel- und Packstoffkonzern Mondi habe im abgelaufenen Fiskaljahr mit Papp-, Papier- und Kunststoff-Verpackungen einen Gesamtumsatz von knapp 7,27 Milliarden Euro erzielt. Das seien drei Prozent weniger als 2018 (circa 7,48 Milliarden Euro). Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn sei jedoch um zwei Prozent auf 1,22 Milliarden Euro gestiegen.Der starke Cashflow von 1,64 Milliarden Euro (2018: 1,65 Milliarden Euro) federe das hauptsächlich wegen Preisdruck, Investitionen und Instandhaltung zurückgegangene EBITDA (minus sechs Prozent zu 2018 auf 1,66 Milliarden Euro) ab. Der Gewinn pro Aktie betrage für 2019 1,71 Euro (minus zehn Prozent zu 2018). Im laufenden Jahr sollten die Früchte der überdurchschnittlichen Einmalbelastungen geerntet werden.Bei den flexiblen Verpackungen aus, teilweise recycelbarem, Kunststoff - beispielsweise Standbeutel und Folien - stehe bei einem stagnierenden Umsatz von 2,7 Milliarden Euro ein um 18 Prozent gestiegenes EBITDA von 543 Millionen Euro in den Büchern. Trotz des vielbeschworenen "Plastikschams" nehme die Verwendung von Kunststoffverpackungen vorerst nicht ab.Ebenso verwundere die Entwicklung bei den chemisch unbehandelten und damit umweltfreundlichen unbeschichteten Papieren. Hier sei der Umsatz auf knapp 1,8 Milliarden Euro (minus sechs Prozent zum Vorjahr) zurückgegangen. Hier habe der Wettbewerb das mit 444 Millionen Euro um 14 Prozent gesunkene EBITDA belastet.Für das laufende Geschäftsjahr sei der Konzern zuversichtlich: Die Marktpreise für die wichtigsten Papiersorten sollten sich stabilisieren. Weiterhin werde die Diversität des Portfolios zunehmen und dadurch die Marktposition weiter gestärkt. Die Investitionen und Innovationen sollten 2020 vermehrt Früchte tragen. Makroökonomische Faktoren wie das Coronavirus würden Mondi wegen des kaum durchdrungenen chinesischen Marktes (weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes) und des generellen Verpackungsbedarfs ebenfalls nicht betreffen.Mondi verfolge die Strategie "so viel Papier wie möglich, Plastik nur dort wo nötig" und sei qua Portfolio breit und nachhaltig aufgestellt. Die durch unter anderem das deutsche Verpackungsgesetz Anfang 2019 gemachten Innovationen würden den Konzern für die Zukunft rüsten. Im sich zunehmend konsolidierenden Papierverpackungsmarkt habe der weltweit renommierte Konzern auch dadurch weiter ein gutes Standing.