Entscheidend sei gewesen, dass Pfizer auch den Ausbau der Fertigungs- und Vertriebskapazitäten vorangetrieben habe. "Auf der Grundlage aktueller Prognosen sind Pfizer und BioNTech auf dem besten Weg, bis Ende 2020 50 Millionen Dosen (für 25 Millionen Menschen) und bis 2021 bis zu 1,3 Milliarden Dosen (für 650 Millionen Menschen) herzustellen. Das wäre eine weitere bemerkenswerte Leistung", so die Experten von Janus Henderson.



Bei der Wirksamkeit des Impfstoffs zur Bekämpfung der globalen Pandemie gebe es noch viele Unsicherheiten und einige Hürden zu nehmen. Auch die frühesten Impfungen würden voraussichtlich erst Ende des Jahres beginnen. Und dennoch seien Acker und Peron überzeugt: "Die positiven Nachrichten über einen Impfstoff kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da weltweit mehr als 50 Millionen Corona-Fälle bestätigt wurden und die Zahl der neuen Fälle in den G7-Ländern rapide zunimmt."



Nach Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse seien die Aktienmärkte sprunghaft angestiegen: Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500® Index (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) hätten Höchststände erreicht. Hier hätten vor allem Branchen profitiert, die von der Pandemie am stärksten betroffen gewesen seien, wie die Reise- und Energiebranche. In der Tat hätten sich in den letzten 48 Stunden die Prognosen für Risikoanlagen deutlich positiver entwickelt, was nicht nur den Impfstoffnachrichten zu verdanken sei, sondern auch dem Ende der US-Präsidentschaftswahlen (mit dem Potenzial, dass eine gespaltene US-Regierung zu moderaten politischen Veränderungen führen könnte). Beide Ereignisse könnten im Jahr 2021 zu einem verbesserten Wirtschaftswachstum, der Rückkehr des Anlegervertrauens und positiven Nettoflüssen in Risikoanlagen führen.



"Wichtig ist, dass dies auch zu einer Ausweitung der Marktgewinne führen könnte. Während des gesamten Jahres 2020 konzentrierte sich die Outperformance weitgehend auf Unternehmen mit hohen Wachstumsraten, die digitale Lösungen für eine Welt anboten, in der Social Distancing die neue Normalität darstellte. Sollte ein Impfstoff dazu beitragen, die "alte Normalität" in der Weltwirtschaft wiederherzustellen, erwarten wir, dass sich diese Begrenzung endlich ausweitet", so die beiden Experten.



Volatilität sei nicht ausgeschlossen, vor allem, wenn demnächst weitere Volkswirtschaften in den Lockdown gehen würden, während die weltweite Verteilung eines Impfstoffs erwartet werde. Aber die Nachrichten von Pfizer und BioNTech würden hoffen lassen, dass eine Lösung in Sicht sei und dass andere Impfstoffe erfolgreich sein könnten. Die Zulassung mehrerer Impfstoffe werde als entscheidend für einen raschen und wirksamen Schutz der Weltbevölkerung angesehen, mit erheblichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. (10.11.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Diese Woche - weniger als ein Jahr nach dem ersten Auftreten des Corona-Virus - gaben die Biopharmaunternehmen BioNTech und Pfizer bekannt, dass ihr neuartiger Impfstoff gegen COVID-19 in einer fortgeschrittenen klinischen Studie die tödliche Krankheit zu über 90% verhindern konnte, so die Experten von Janus Henderson Investors."Obwohl es sich um vorläufige Daten handelt, waren die Ergebnisse besser als erwartet und haben einen neuen Optimismus hinsichtlich des Wirtschaftswachstums im Jahr 2021 entfacht. Diese Einschätzung teilen wir zunehmend", so Portfoliomanager Andy Acker und Matt Peron, Director of Research, bei Janus Henderson Investors.Das Ergebnis sei sehr ermutigend. Die Konsenserwartungen hätten die Wirksamkeit des derzeit als BNT162b2 bekannten Impfstoffs auf 60% bis 70% prognostiziert. Sollte die Wirksamkeitsrate von 90% bis zum Ende der Studie bestehen bleiben, wäre die Wirksamkeit des Medikaments gleichwertig mit der des Masernimpfstoffs und deutlich höher als bei einer Grippeimpfung (durchschnittlich 50% wirksam).