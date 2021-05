Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nach dem deutschen Hersteller BioNTech und seinem US-Partner Pfizer wolle auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragen.Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zwischen zwölf und 17 Jahren zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, habe der Hersteller am Dienstag mitgeteilt. Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3.700 Teilnehmern aus dieser Altersgruppe hervor. Keiner von ihnen habe nach einer vollständigen Impfung eine Covid-19-Erkrankung entwickelt. Der Impfstoff sei gut vertragen worden. Noch seien die Ergebnisse aber weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht.Anfang Juni wolle Moderna eigenen Angaben zufolge Ausweitungen seiner Notfallzulassungen weltweit für Kinder und Jugendliche beantragen. Zuvor sei bereits der Impfstoff von BioNTech/Pfizer in mehreren Ländern auch für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren zugelassen worden, auch die EU-Arzneimittelbehörde prüfe derzeit einen entsprechenden Antrag.Der aus Frankreich stammende Moderna-Vorstandschef Stéphane Bancel habe jüngst der französischen Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche" ein Interview gegeben. "Bis zum Sommer werden alle Erwachsenen, die sich impfen lassen wollen, eine erste Dosis erhalten haben", habe Bancel dem Blatt auf die Frage gesagt, ob in Frankreich eine vierte Epidemie-Welle drohe. "Danach muss man sich sehr rasch an die 12 bis 17 Jahre alten Jugendlichen wenden", habe er gesagt. Die Ideallösung sei, diese Altersgruppe "vor Ende August zu schützen". Falls nicht massiv geimpft werde, könne das Risiko einer vierten Welle nicht ausgeschlossen werden.Die Aktie von Moderna könne am heutigen Dienstag in jedem Fall profitieren. Sie gewinne an der US-Heimatbörse derzeit 1,7 Prozent auf 167,00 Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.