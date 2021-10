Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

297,75 EUR -0,15% (27.10.2021, 19:35)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

346,25 USD +0,15% (27.10.2021, 19:22)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Erholung zuletzt würden die Aktien der beiden wichtigsten Corona-Impstoff-Hersteller BioNTech und Moderna am heutigen Mittwoch wieder einbüßen. Die Aktie von Moderna verliere 0,4 Prozent, die Aktie von BioNTech gebe sogar mehr als drei Prozent nach. In den kommenden Wochen stünden derweil wichtige Termine an, die für weitere Bewegung bei den Aktien sorgen könnten.In der kommenden Woche präsentiere Moderna seine Zahlen für das dritte Quartal, genauer gesagt am Donnerstag, 4. November. Am Dienstag drauf folge BioNTech mit den Ergebnissen des dritten Quartals. Hier werde mit Spannung erwartet, ob sich der starke Trend der Vorquartale fortsetze. Zudem erhoffe man sich Aussagen zu den weiteren Plänen.In der laufenden Woche hätten beide Unternehmen weitere Erfolge verbuchen können. Zum einen habe die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eine Corona-Auffrischungsimpfung mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna ermöglicht. Eine Booster-Impfung mit Spikevax könnte Menschen über 18 Jahren sechs bis acht Monate nach der zweiten Dosis gegeben werden, habe die Behörde am Montagabend in Amsterdam mitgeteilt. Bei Erwachsenen, bei denen der Schutz abgenommen habe, seien die Werte der Antikörper den Experten zufolge durch den Booster gestiegen.Bei BioNTech habe sich ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/ Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das hätten die Teilnehmer des Gremiums bei einer Sitzung am Dienstag entschieden. Die Entscheidung sei nicht bindend, die FDA folge den Fachleuten aber in der Regel. Eine endgültige Entscheidung der FDA werde noch in dieser Woche erwartet. Im Anschluss müsse sich formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.(Mit Material von dpa-AFX)