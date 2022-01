Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

153,30 EUR -7,07% (19.01.2022, 21:11)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

174,90 USD -6,28% (19.01.2022, 20:56)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neuen Daten des Biotech-Unternehmens Valneva zum Totimpfstoff VLA2001 würden an der Börse für reichlich Furore sorgen. Der Kurs der Valneva-Aktie schieße nach der Meldung um mehr als 40 Prozent in die Höhe. Des einen Freud, scheine des anderen Leid. Moderna setze seinen Abwärtstrend unvermindert fort.Der mRNA-Impfstoffhersteller Moderna notiere zur Stunde mehr als fünf Prozent tiefer bei rund 177 Dollar, nachdem er vor Veröffentlichung der Valneva-Daten noch bei etwa 180 Dollar gestanden habe. Valneva habe gemeldet, dass bei Testreihen mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 die Omikron-Variante nach drei Dosen neutralisiert worden sei.Der Zusammenhang möge zufällig sein, doch komme Moderna nicht zur Ruhe. Mittlerweile stehe die Aktie 10 Dollar unter der letzten wichtigen Unterstützung. Aus technischer Sicht bestehe jetzt Abwärtspotenzial bis 150 Dollar, was einem Rückgang um weitere 15 Prozent bedeuten würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: