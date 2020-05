Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

79,87 EUR +29,53% (18.05.2020, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

66,69 USD +3,30% (15.05.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (18.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Was für ein Start in die neue Woche: Nachdem das US-Biotech-Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen eine positive Nachricht nach der anderen für ihren Corona-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 habe melden können, seien am heutigen Montag weitere starke Nachrichten gefolgt. Moderna habe erklärt, dass die Studien der frühen Phase sehr erfolgreich verlaufen würden und es geplant sei, den Impfstoff bereits im Juli in die finalen Studien im überzuführen.Der experimentelle Impfstoff von Moderna habe vielversprechende frühe Anzeichen dafür gezeigt, dass er eine Reaktion des Immunsystems im Körper hervorrufen könne, die dazu beitragen könnte, das neue Coronavirus abzuwehren. Dies gehe aus Daten der ersten Tests am Menschen hervor. Die Studie sei v.a. darauf ausgelegt gewesen, die Sicherheit zu untersuchen. Dahingegehend habe der Impfstoff-Kandidat auf ganzer Linie überzeugen können. Auch was die bisherigen Wirksamkeitsdaten angehe, zeige sich Moderna-CEO Stephane Bancel zuversichtlichDie Moderna-Aktie reagiere mit einem massiven Kurssprung von mehr als 30% auf 80,53 Euro. Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionärs" gefolgt seien, könnten sich nun bereits über einen Kursgewinn von 311% freuen. Es würden sich nun durchaus Teilgewinnmitnahmen anbieten. Sollte es Moderna aber gelingen, als erstes einen erfolgreichen Impfstoff an den Markt zu bringen, dürfte die Aktie noch deutlich höher notieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: