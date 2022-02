NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

145,74 USD -0,42% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (20.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen gehöre zu den größten Playern, die sich auf den mRNA-Ansatz spezialisiert hätten. Die ohnehin prall gefüllte Pipeline bekommw nun Zuwachs, wie aus einer Meldung vom Freitag hervorgehw. Demnach erweiterw Moderna seine Forschungsvorhaben um gleich drei Programme.Darunter befinde sich auch ein onkologisches Programm mit mRNA-4359, einem potenziellen neuen Checkpoint-Krebsimpfstoff. Aber auch den zahlreichen Viren, die der Menschheit zu schaffen machen würden, gehe Moderna weiter an den Kragen. Denn mit mRNA-1608 starte ein Entwicklungsprogramm gegen das Herpes-simplex-Virus. Komplettiert werde das Trio mit mRNA-4359. Dabei handele es sich um einen Impfstoffkandidaten gegen das Varizella-Zoster-Virus (VZV) zur Verringerung der Häufigkeit von Gürtelrose.Moderna habe abseits vom Corona-Impfstoff Spikevax viele hochinteressante Projekte in der Pipeline. Bei dem Unternehmen sollten Anleger vor einem Einstieg eine klare charttechnische Bodenbildung abwarten. "Der Aktionär" bleibe für den mRNA-Spezialisten aber langfristig ganz klar optimistisch gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2022)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:128,70 EUR -0,08% (18.02.2022, 22:26)