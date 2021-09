Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.An der Frage, wann die Corona-Pandemie vorbei sei, würden sich die Geister scheiden. Klar sei: Moderna habe bis dato mit der Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffes einen erheblichen Anteil im Kampf gegen das Virus geleistet. Im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" lehne sich Moderna-CEO Stéphane Bancel nun etwas aus dem Fenster.Auf die Frage, ob wir in der zweiten Hälfte kommenden Jahres mit einer Rückkehr zur Normalität rechnen können, antworte Bancel im Interview mit der Schweizer Zeitung: "Stand heute, in einem Jahr, davon gehe ich aus", so Michel Doepke.Zudem blicke die "Neue Zürcher Zeitung" auf die übrige Pipeline von Moderna, die sich noch in einem frühen Stadium befinde. Bancel habe auf die Frage, ob Moderna die Zeit bis dahin mit Geschäften im Zusammenhang mit der Pandemie überbrücken könne, wie folgt geantwortet: "Da mache ich mir keine Sorgen. Im Moment ist unser größtes Problem, dass wir nicht genügend Impfstoff herstellen können, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Das limitiert 2021 unseren Umsatz", erkläre der Manager und ergänze: "Im kommenden Jahr werden wir deutlich höhere Produktionsvolumen zur Verfügung haben, und der Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird sich in Richtung der Versorgung von Ländern mit geringerer Kaufkraft sowie der Bereitstellung von Auffrischimpfungen verschieben."Delta werde nicht die letzte Variante der Covid-Erkrankung sein, so Bancel weiter im Interview mit der Zeitung. "Ab 2023 sollten wir dann wie erwähnt eine Kombinationsimpfung gegen Grippe und Covid im Angebot haben."Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Moderna-Aktie die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link