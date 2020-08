Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

65,75 EUR -0,75% (04.08.2020, 13:17)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

77,98 USD +5,24% (03.08.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (04.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das Rennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff laufe weiter auf Hochtouren. Auch Moderna sei ganz vorn dabei. Das US-Unternehmen setze auf den mRNA-Ansatz in der Impfstoffentwicklung.Moderna habe in den letzten Monaten mit dem Fortschreiten der Impfstoffentwicklung einen umfassenden Neubewertungsprozess an der Börse durchlaufen. Die Biotech-Gesellschaft werde an der Börse mittlerweile mit 30,3 Mrd. USD kapitalisiert.Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg würden 16 Analysten die Moderna-Aktie bewerten, von denen 13 zum Kauf raten würden. Nur drei würden empfehlen, den Biotech-Wert zu halten. Dem gegenüber stehe keine Verkaufsempfehlung.Moderna habe bis dato kein Produkt am Markt. Maßgeblich zum Erreichen der Gewinnschwelle in den kommenden Jahren dürfte also der potenzielle Corona-Impfstoff beitragen. Bei dem US-Unternehmen werde im Jahr 2021 mit schwarzen Zahlen kalkuliert. Moderna solle den Schätzungen zufolge im nächsten Jahr 2,1 Mrd. USD erlösen und einen bereinigten Gewinn von 1,56 USD je Aktie ausweisen. Daraus würde aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58 resultieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: