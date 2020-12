Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

117,98 EUR -0,07% (03.12.2020, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

143,00 USD +1,41% (02.12.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (03.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Zuletzt habe sich einige getan, was zukünftige Corona-Impfstoffe angehe. Das Vakzin des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech habe die Notfall-Zulassung in Großbritannien erhalten, Moderna und BioNTech hätten Zulassungsanträge in den USA und Europa eingereicht und der Impfstoff von AstraZeneca durchlaufe ein rollendes Zulassungsverfahren ("Rolling Review") in Europa.In diese Phase sei jetzt auch der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson mit seinem Impfstoffkandidaten vorgedrungen. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, sei das Unternehmen im Zulassungsprozess in Europa und Kanada einen Schritt weiter.Die nationalen Gesundheitsbehörden hätten im Rahmen einer "Rolling Review" mit der Überprüfung des Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen, habe J&J am späten Dienstagabend mitgeteilt. Vorläufige Ergebnisse hätten gezeigt, dass das Vakzin die Produktion von Antikörpern und Immunzellen gegen das Virus auslöse. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA habe gesagt, die Überprüfung werde fortgesetzt, bis genügend Belege für einen formellen Zulassungsantrag für den Impfstoffkandidaten vorlägen, heiße es bei "Reuters".Die Favoriten des "Aktionär" sind weiterhin die Aktien von Moderna und BioNTech, so Marion Schlegel. Bedarf sei aber an deutlich mehr Impfstoffen gegen Corona, um die Krankheit möglichst schnell besiegen zu können. Allerdings dürften selbst im Erfolgsfall die Aktie von großen Pharmaunternehmen wie AstraZeneca oder Johnson & Johnson keine so große Dynamik entwickeln. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: