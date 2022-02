Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

129,02 EUR -2,99% (16.02.2022, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

151,12 USD +6,07% (15.02.2022)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (16.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Impfstoff-Überfliegers Moderna habe seit dem Hoch 70 Prozent an Wert eingebüßt. Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie setze dem Biotech-Titel zu - und auch der CEO der Gesellschaft, Stephane Bancel, schlage hoffnungsvolle Töne auf ein baldiges Abebben der globalen Herausforderung an.Es sei "vernünftig" anzunehmen, dass man sich dem Endstadium der Pandemie nähern könnte, so Moderna-Chef Bancel gegenüber der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia"."Es besteht eine 80-prozentige Chance, dass wir künftig immer weniger gefährliche SarsCoV-2-Viren sehen werden", so der Manager. Allerdings habe er betont, dass es ein "20-Prozent-Szenario gibt, in dem wir eine Mutation sehen, die gefährlicher ist als Omikron".Anleger warten vor einem Einstieg allerdings eine klare charttechnische Bodenbildung ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: