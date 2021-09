Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

370,10 EUR +0,71% (27.09.2021, 12:09)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

430,14 USD -5,38% (24.09.2021)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie konsolidiere derzeit auf hohem Niveau seitwärts. Zum Wochenstart gewinne das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,9 Prozent auf 370,70 Euro. Damit notiere sie weiter gut 60 Euro unter ihrem Anfang August markierten Allzeithoch. Grund zur Sorge sei dies für Anleger aber nicht. Nach der monatelangen Rally sei eine derartige Verschnaufpause nicht ungewöhnlich, ja sogar wünschenswert.Gute Nachrichten seien zuletzt allerdings verpufft. So habe Moderna in der vergangenen Woche weitere Daten zu sogenannten Durchbruchsinfektionen veröffentlicht. Diese würden den Einsatz von Covid-19-Booster-Impfungen unterstützen, so das Unternehmen.Eine Analyse von Phase-3-Daten habe ergeben, dass die Inzidenz von Durchbruchsinfektionen, die bei vollständig geimpften Personen auftreten würden, bei einer Gruppe von Studienteilnehmern, die kürzlich geimpft worden seien, weniger häufig aufgetreten sei. Dies deute darauf hin, dass die Immunität für frühere Personen mit früheren Impfungen begonnen habe nachzulassen."Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich für die Aktie von Moderna. Aus charttechnischer Sicht gelte es, die 38-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen. Ansonsten könnte sich das kurzfristige Bild etwas eintrüben. Langfristig stehen die Zeichen aber ganz klar weiter auf Grün, so Marion Schlegel. Die Aktie von Moderna sei weiterhin die größte Position im Impfstoff-Aktien Index des "Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link