Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

63,69 EUR -3,03% (20.05.2020, 11:14)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

71,67 USD -10,41% (19.05.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (20.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Was für eine Achterbahnfahrt bei der Aktie der US-Corona-Impfstoff-Hoffnung. Noch zu Wochenbeginn habe die Moderna-Aktie fast kein Halten gekannt, als das Unternehmen sich optimistisch zu Zwischenergebnissen der laufenden Phase-1-Studie mit dem Impfstoff-Kandidaten mRNA-1273 geäußert habe. Zwischenzeitlich habe das Papier mehr als 87 Euro gekostet. Am heutigen Mittwoch notiere die Moderna-Aktie deutlich darunter - bei derzeit 62,80 Euro. Grund sei ein kritischer Bericht des auf den Gesundheitssektor spezialisierten US-Onlineportals STAT News, der Zweifel an der potenziellen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs wecke, an dem das US-Unternehmen Moderna arbeite. Die vorgelegten Zwischenergebnisse würden keine kritischen Daten liefern, die zur Bewertung der Wirksamkeit nötig seien, habe STAT News unter Berufung auf Experten berichtet.Es sei sicher richtig, dass die Moderna-Aktie zuletzt kurzzeitig überhitzt gewesen sei. "Der Aktionär" habe deswegen zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Viele Marktteilnehmer hätten die Ergebnisse bereits gefeiert, als würde die Zulassung für den Impfstoff schon fast vorliegen. Es handelte sich allerdings eben nur um Zwischenergebnisse aus der Phase 1. Diese beurteile "Der Aktionär" jedoch keineswegs so kritisch wie STAT News. Diese seien durchaus vielversprechend gewesen, müssten aber nun eben bestätigt werden. Zudem müssten die nächsten Phasen der klinischen Tests erfolgreich verlaufen. Modernas Ansatz sei eine vollkommen neue Technologie - dieser sei zwar extrem vielversprechend, könne aber natürlich auch scheitern. Dessen müsse man sich bewusst sein.Der Bericht von STAT News sollte keinesfalls überbewertet werden. Derzeit laufe bei Moderna alles nach Plan. Die nächsten Resultate würden weiteren Aufschluss geben. Es bleibe dabei: Sollte es dem Unternehmen gelingen, als erstes einen erfolgreichen Impfstoff an den Markt zu bringen, dürfte die Moderna-Aktie noch deutlich über den jüngsten Hochs notieren. Das Papier bleibe aber natürlich spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: