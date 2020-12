Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Beim Papier des US-Unternehmens seien am Dienstag erste Gewinnmitnahmen zu beobachten gewesen. Zuvor sei die Moderna-Aktie auf den Rekordhoch von fast 150 Euro gestiegen. Am Mittwochfrüh habe sie sich wieder erholen wkönnen, bevor zuletzt erneuter Druck aufgekommen sei, nachdem bekannt geworden sei, dass sich Merck & Co von seinen direkt gehaltenen Anteilen am Corona-Impfstoffentwickler getrennt habe.Der US-Pharmakonzern habe seine Direktbeteiligung in der ersten Hälfte des vierten Quartals abgestoßen, habe Merck & Co am Mittwoch mitgeteilt. Die Beteiligung sei zwischen 2015 und 2018 im Rahmen einer Forschungskooperation entstanden und schrittweise erweitert worden, habe es geheißen. Vor allem wegen der Aktienrallye 2020 erwarte Merck & Co durch den Verkauf im vierten Quartal einen kleinen Gewinn einzufahren. Die Unternehmen würden weiter in der Krebsforschung kooperieren, auch sei Merck & Co über Risikokapitalfonds weiterhin indirekt an Moderna beteiligt. Weitere Details seien nicht genannt worden.Zudem habe am heutigen Mittwoch der direkte Konkurrent BioNTech mit einer ersten Zulassung punkten können. In Großbritannien habe das Mainzer Unternehmen grünes Licht für seinen Corona-Impfstoff erhalten. In der EU und den USA stehe die Entscheidung noch bevor - genauso wie bei Moderna, die vor Kurzem als erstes Unternehmen überhaupt den Antrag auf Zulassung in der EU gestellt habe.Die Moderna-Aktie zuletzt extrem heiß gelaufen. Die aktuelle Korrektur sei überfällig gewesen. "Der Aktionär" habe deswegen dazu geraten, über Teilgewinnmitnahmen nachzudenken. Dies habe sich nun als richtig erwiesen. Dennoch glaube "Der Aktionär", dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. Gelinge tatsächlich die Zulassung im wichtigen US-Markt und der EU, dürfte die Moderna-Aktie noch einmal Fahrt aufnehmen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna und BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link