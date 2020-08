Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

64,20 EUR +2,23% (10.08.2020, 09:47)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

74,10 USD +0,46% (07.08.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (10.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nach Einschätzung von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides könnte ein erster Impfstoff gegen Covid-19 bereits zum Jahresende zur Verfügung stehen. Der Zeitdruck und die Erwartungen die auf den großen Impfstoff-Hoffnungsträgern wie Moderna, Novavax, AstraZeneca oder BioNTech lasten würden, seien hoch."Auch wenn Vorhersagen zum jetzigen Zeitpunkt noch riskant sind, haben wir doch gute Hinweise, dass der erste Impfstoff gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird", habe EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides dem "Handelsblatt" gesagt.Der Impfstoff könne zwar nicht auf Anhieb alle Probleme lösen, habe die EU-Kommissarin gesagt. Aber er werde es "schrittweise erlauben, zur Normalität zurückzukehren", wenn eine "kritische Masse von Bürgern insbesondere in den Risikogruppen" geimpft worden sei. Unter Wissenschaftlern sei unklar, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Theoretisch könnte eine Entwicklung auch noch Jahre dauern oder sogar ganz scheitern.Mit mehreren 100 Prozent Kursplus binnen weniger Monate würden Moderna und BioNTech auftrumpfen. Beide Unternehmen würden auf den mRNA-Ansatz zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes setzen. Erste Daten seien vielversprechend gewesen. Laufe alles nach Plan, könnte BioNTech bereits im Oktober ein Zulassungsverfahren einleiten.BioNTech, Moderna und Co würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In Sachen Performance sei definitiv Novavax auf der Überholspur. Der AKTIONÄR-Tipp liege inzwischen 2.100 Prozent im Plus. Restposition halten, Zukäufe zurückstellen.Auf ein attraktives Langfrist-Niveau seien inzwischen die Aktien der mRNA-Spezialisten BioNTech und Moderna gefallen. Ausnahmslos mutige, mit Weitblick agierende Anleger können noch zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link