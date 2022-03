Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Novavax.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere der US-Biotechunternehmen Novavax , Moderna und BioNTech würden am Freitagabend teils deutliche Verluste verzeichnen und müssten damit einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgeben. Dass die Covid-Infektionszahlen in vielen Ländern - einschließlich Deutschland - auf extrem hohem Niveau lägen, liefere offenbar keine Impulse.Stattdessen würden sich die Anleger offenbar davor sorgen, dass die US-Regierung keine weiteren Impfdosen gegen das Corona-Virus mehr kaufen könnte. Verstärkt worden seien diese durch Aussagen von Moderna-Chef Stéphane Bancel, wonach sich sein Unternehmen auf den Vertrieb der Vakzine auf dem privaten Markt einstelle. Bislang würden in den USA sämtliche Covid-Impfdosen von der Regierung gekauft und zur Verfügung gestellt.Die weitere Finanzierung des Impfprogramms der US-Regierung sei jedoch nach wie vor ungeklärt, berichte das Finanzportal Barron's. Hintergrund sei, dass die Parteiführung der Demokraten im Repräsentantenhaus Anfang März auf Druck aus der eigenen Partei rund 15 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Covid-Programmen abgezogen habe.Dieses Geld fehle nun offenbar, was dazu führe, dass das Weiße Haus in den vergangenen Tagen nicht annähernd genügend Impfdosen für eine vierte Booster-Runde habe erwerben können, heiße es in dem Bericht. Bei den mRNA-Vakzinen von Pfizer /BioNTech und Moderna zeichne sich aber bereits ab, dass diese erforderlich werden könnte.Sollte bis dahin keine Lösung zur Finanzierung gefunden worden sein, könnten die Impfdosen - wie andere Medikamente auch - über den freien Markt vertrieben werden, statt über staatliche Impfangebote. Laut dem Moderna-Chef würde der Preis für eine Covid-Impfung in den USA dadurch wohl tendenziell steigen. Gleichzeitig würde dadurch jedoch eine bisher nicht dagewesene Wettbewerbssituation zwischen den Impfstoffanbietern entstehen.Mit Blick auf die nun veröffentlichten Phase-2-Studiendaten für einen neuen Grippeimpfstoff würden die Analysten von Jefferies jedoch bemängeln, dass dieser nur "ähnlich" effektiv sei wie bisher bereits verwendete Impfungen. Daher sei schwierig abzuschätzen, ob die neuen Kandidaten notwendigerweise besser seien. Mani Foroohar von der Investmentbank SVB Leerink habe sogar von einem "Flop" im Influenza-Markt gesprochen.In der Folge verliere die Moderna-Aktie vor dem Wochenende um rund neun Prozent und trage damit die rote Laterne im S&P 500 . Die Aktie von Novavax verliere kurz vor Handelsschluss sogar fast zehn Prozent.BioNTech schlage sich im Vergleich dazu mit einem Abschlag von 5,5 Prozent noch vergleichsweise solide und bleibe der Favorit des "Aktionär". Die Veröffentlichung der Zahlen und etwaige Einblicke in die Produktpipeline am Mittwoch könnten hier wieder positivere Impulse setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: