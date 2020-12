Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

126,24 EUR -2,65% (04.12.2020, 19:49)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

153,2912 USD -2,52% (04.12.2020, 19:35)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol Deutschland: 0QF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol Deutschland: 0QF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MRNA) in unter die Lupe.Die Aktie von Moderna habe am heutigen Freitag zunächst davon profitieren können, dass der Partner vom Konkurrenten BioNTech Pfizer , laut einem Zeitungsbericht Probleme bei der Lieferkette habe. Bei Moderna habe es hingegen zuletzt noch keine Korrektur der Kapazitätsziele gegeben. Die Gewinne zu Tagesbeginn habe das Papier aber zuletzt wieder abgeben müssen.Zuletzt habe Moderna seine Erwartung bestätigt, dass bis Ende des Jahres 20 Millionen Impfdosen in den USA verfügbar sein sollten. Für die ersten drei Monate des kommenden Jahres werde eine Produktion von 100 bis 125 Millionen Moderna-Impfdosen erwartet. Davon sollten 15 bis 25 Millionen außerhalb der USA zur Verfügung stehen. Insgesamt rechne der Konzern damit, dass er 2021 weltweit bis zu einer Milliarde Impfdosen herstellen könne. Um den vollen Immunschutz zu haben, müsse jeder Geimpfte zwei Dosen erhalten.Anders als BioNTech habe sich Moderna nicht mit einem mächtigen Pharmakonzern zusammengetan, sondern setze auf Auftragsfertiger. Bei der Herstellung des Wirkstoffs werde die Basler Lonza-Gruppe Moderna unterstützen. Sie habe in ihrem US-Werk in Portsmouth (New Hampshire) bereits eine Anlage. Die Produktion sei dort bereits seit Ende September in vollem Gange. Noch vor Jahresende solle auch die Produktion im Lonza-Werk in Visp beginnen. Lonza wolle in Visp 400 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr herstellen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Moderna derweil auf "buy" mit einem Kursziel von 139 Dollar belassen. Der Impfstoffentwickler habe die Produktionskapazität für den Covid-19-Impfstoff bestätigt, habe Analystin Salveen Richter in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link