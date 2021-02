Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

132,40 EUR +1,52% (02.02.2021, 11:09)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

157,48 USD -9,06% (01.02.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (02.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nachdem zuletzt die Sorge um ausreichende Impfstoffversorgung immer größer geworden sei, habe die Bundesregierung zuletzt in Aussicht gestellt, dass bis zum Sommer die Impfstoff-Lieferungen deutlich anziehen würden. Im gesamten Jahr könnten es laut einer neuen Schätzung des Bundes bis zu 322 Millionen Dosen werden.Zuletzt habe auch Moderna vorübergehende Lieferengpässe bei seinem Corona-Impfstoff eingeräumt. Man habe "kurzfristig angepasste Lieferschätzungen" herausgegeben, habe der US-Hersteller am Freitagabend bestätigt. Dennoch würden alle Lieferverpflichtungen in Q1 eingehalten.Zuvor habe Italien bekannt gegeben, im Februar zunächst weniger Dosen von Moderna zu bekommen als erwartet. Regierungskommissar Domenico Arcuri habe in Rom gesagt, das US-Unternehmen habe mitgeteilt, dass es eine Reduktion um 20 Prozent geben solle. Eine Moderna-Sprecherin habe auf Nachfrage keine Details nennen wollen.Moderna habe mitgeteilt, man bleibe in engem Kontakt mit allen Regierungen und erkenne die Bedeutung der Lieferplanung für die Impfkampagne an. Die Produktion werde gerade hochgefahren. So sei man im Plan, um die Lieferziele für das erste Quartal und auch danach zu erfüllen.In Deutschland werde der Impfstoff von Moderna vor allem für Personen ab 65 Jahren dringend benötigt. Der jüngst in der EU zugelassene Impfstoff von AstraZeneca solle hierzulande nur Erwachsenen unter 65 Jahren gespritzt werden.Die Moderna-Aktie habe zuletzt enorme Kursbewegungen hingelegt. Kurzzeitig sei es bei der Aktie bis auf fast 180 Euro aufwärts gegangen. DER AKTIONÄR habe in diesem Zuge zu weiteren Teil-Gewinnmitnahmen geraten. Für die Restposition gilt weiterhin: Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)