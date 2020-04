NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (02.04.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Moderna: Gute Chancen im Rennen um Covid-19-Impfstoff - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Weltweit laufe die Suche nach einem Impfstoff gegen die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 auf Hochtouren. So erforsche die Tübinger Firma Curevac, die mehrheitlich dem SAP-Gründer Dietmar Hopp zuzurechnen sei, einen Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie (Boten-RNA). Der Großaktionär sage, dass es einen solchen Impfstoff im Idealfall bereits im Herbst geben könnte. Kein Wunder, dass die USA enormes Interesse an der Firma hätten - angeblich solle US-Präsident Donald Trump eine Mrd. Dollar für die Exklusivrechte geboten haben. Doch Hopp habe abgewinkt. Schönheitsfehler für Anleger: Curevac sei nicht börsennotiert und somit nicht investierbar. Aber es gebe noch zwei andere mRNA-Unternehmen. Das eine, BioNTech, hätten die Experten in Ausgabe 11.2020 vorgestellt. Das andere, Moderna, stamme aus den USA, und sei nach Einschätzung von Marktbeobachtern am weitesten fortgeschritten.Bereits Mitte März seien die ersten Probanden mit dem Impfstoffkandidaten mRNA1273 behandelt worden. Dabei arbeite Moderna mit dem Forschungsinstitut NIAID zusammen, das dem US-Gesundheitsministerium unterstellt sei. 45 gesunde Erwachsene würden an der Studie teilnehmen. Die zweite klinische Phase werde bereits vorbereitet, sie könnte schon in wenigen Monaten starten. Moderna sei zudem dabei, Produktionskapazitäten aufzubauen, um mehrere Millionen Dosen des Impfstoffes herzustellen, falls sich dieser als wirksam und effizient erweise. Sollte Moderna das Impfstoffrennen für sich entscheiden, würden dem Unternehmen ein Milliardenmarkt und für die Aktie deutliches Kurspotenzial winken. (Ausgabe 13/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:27,62 EUR +1,86% (02.04.2020, 12:25)