Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe zuletzt verkündet, dass das Land bis April kommenden Jahres genug Corona-Impfstoffe für alle Amerikaner haben werde. Es sei ein ambitioniertes Ziel, da bisher noch kein Impfstoff zugelassen worden sei. Experten von Trumps Regierung hätten bisher gesagt, dass es eher bis zur Jahresmitte 2021 dauern werde, bis jeder eine Impfung bekommen könne. "Wir gehen davon aus, genug Impfdosen für jeden Amerikaner zum April zu haben", habe Trump nun am vergangenen Freitag im Weißen Haus gesagt.Die Verteilung der Impfstoffe solle binnen 24 Stunden nach der Zulassung beginnen, habe er erklärt. Er habe seine früheren Angaben bekräftigt, dass bis zum Jahresende 100 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden sollten. Experten würden davon ausgehen, dass man zwei Mal mit mehreren Wochen Abstand geimpft werden müsse.Die Corona-Krise mit fast 200.000 Todesfällen in den USA sei zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf ums Weiße Haus geworden. Trump habe mehrfach davon gesprochen, dass ein Impfstoff noch bis Ende Oktober zugelassen werden könnte - und damit vor der Präsidentenwahl am 3. November. Der Republikaner Trump liege in Umfragen hinter dem demokratischen Herausforderer Joe Biden zurück.In den USA würden einige Unternehmen an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs forschen. Besonders große Hoffnung ruhe auf dem in Massachusetts ansässigen Biotech-Unternehmen Moderna. Die Gesellschaft setze auf einen vergleichsweise neuen Ansatz: auf genbasierte Impfstoffe, speziell auf RNA-Impfstoffe. Dabei werde ein Stück Erbgut des Coronavirus gespritzt. Dadurch solle das Immunsystem auf den Plan gerufen werden. Derzeit laufe hier die entscheidende Phase der klinischen Tests."Der Aktionär" bleibt äußerst zuversichtlich, die Moderna-Aktie eignet sich jedoch weiter nur für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link