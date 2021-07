Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Willkommen in der Champions League: Mit dem aktuellen Kursanstieg von in der Spitze rund sechs Prozent auf 249,91 Dollar habe der Impfstoffhersteller Moderna am Mittwoch erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar beim Börsenwert übersprungen.Mit seinem mRNA-Impfstoff 1273 zur Covid-Prävention gelte der US-Biotechkonzern neben Playern wie BioNTech Pfizer als einer der großen Profiteure der Pandemie. Die Umsätze mit dem Präparat würden in die Milliarden gehen.Zur Erinnerung: Noch 2020 sei Moderna unprofitabel gewesen. Laufe der Verkauf mit mRNA-1273 planmäßig, könnte das Unternehmen 2021 allein damit 19 Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Die Forderung des Konkurrenten Pfizer nach einer Auffrischungsimpfung im Herbst - dem dritten Schuss - würde das ohnehin beeindruckende Wachstum Modernas über den Jahreswechsel hinaus nochmals befeuern.Bei den Impfstoffherstellern stünden sowohl BioNTech (Favorit) als auch Moderna auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Sollte der Vorstoß Pfizers bei der Politik Gehör finden, dürften die Aktien noch einmal richtig Gas geben, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: