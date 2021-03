NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.03.2021/ac/a/n)



Nachdem in immer mehr Ländern die Impfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca vorerst gestoppt worden sei, würden die Impfstoffe der Mitbewerber immer mehr in den Vordergrund rücken - insbesondere die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Moderna und CureVac. Alle drei Aktien hätten sich zuletzt sehr stark präsentieren können, die Aktie von Moderna habe am Dienstag im US-Handel aber einen deutlichen Kurssprung hinlegen können. Der Grund für die starke Kursentwicklung sei die Meldung gewesen, dass Moderna eine große Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Kindern begonnen habe. Die Immunisierung von Minderjährigen werde als ein Schlüssel für das Erreichen einer Herdenimmunität in der Corona-Krise gesehen.Die Aktien von Moderna, BioNTech und CureVac würden auch weiterhin zu den Favoriten des "Aktionärs" gehören. Langfristig verspreche der mRNA-Ansatz auch über Corona hinaus großes Potenzial. Während die Impfstoffe von Moderna und BioNTech bereits eine Notfallzulassung hätten, stehe diese bei CureVac noch aus. Hier dürfte eine Entscheidungt spätestens Anfang Juni fallen - allerdings nur für die EU. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna seien auch in den USA zugelassen.