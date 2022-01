Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Impfstoff-Herstellers Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Moderna-Aktie könne sich am heutigen Dienstag nach dem schwachen Verlauf in den vergangenen Monaten etwas stabilisieren. Um die Mittagszeit notiere der Titel auf der Handelsplattform Tradegate 0,5 Prozent im Plus bei 175,56 Euro. Moderna profitiere dabei auch von der Ankündigung eines Kombi-Impfstoffs für den Herbst 2023.Moderna habe eine kombinierte Auffrischimpfung gegen Covid-19 und Grippe für 2023 in Aussicht gestellt. Das Unternehmen forsche an einem solchen kombinierten Booster, habe Moderna-Chef Stephane Bancel bei einer virtuellen Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos gesagt.Bancel habe gesagt, das beste Szenario sei, dass der kombinierte Covid/Grippe-Impfstoff zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein würde. "Unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischung zu haben. Damit könne man dem möglichen Problem begegnen, nicht zwei bis drei Impfungen pro Winter verabreichen zu müssen", berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Zudem habe es Neuigkeiten zu einem möglichen auf Omikron angepassten Impfstoff gegeben. Der Impfstoffkandidat von Moderna gegen die Omikron-Coronavirus-Variante werde in den kommenden Wochen in die klinische Entwicklung gehen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Moderna voraussichtlich im März Daten mit den Aufsichtsbehörden teilen könne, habe Bancel am Montag gesagt.Die Moderna-Aktie bleibe weiter aussichtsreich. Investierte Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Kurzfristig sei der Titel aber angeschlagen. Es gelte nun, die 200-Dollar-Marke erfolgreich zu verteidigen. DER AKTIONÄR favorisiere aber ganz klar weiter die BioNTech-Aktie. (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link