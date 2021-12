ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie: A2N9D9

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie: 0QF

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie: MRNA

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (10.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft sei v.a. durch den Corona-Impfstoff Spikevax bekannt. Doch die Pipeline des US-Unternehmens habe weitaus mehr zu bieten, darunter auch Vakzin-Kandidaten gegen die saisonale Grippe. Frische Daten zum Programm mRNA-1010 würden den Anlegern nicht schmecken. Zur Stunde verliere die Moderna-Aktie rund 10% an Wert, was gut 10 Mrd. USD an Marktkapitalisierung vernichte. Für den "Aktionär" sei dies eine überzogene Reaktion. Nach einer charttechnischen Beruhigung werde der Wert allmählich wieder für Neueinsteiger interessant. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 160 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:219,15 EUR -8,95% (10.12.2021, 16:04)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:242,80 USD -10,80% (10.12.2021, 15:50)