An den Kapitalmärkten werde zunehmend der Übergang in die "Nach-Corona-Zeit" eingepreist. Allein die rasche Ausbreitung der Delta-Variante rufe Besorgnis bei den Anlegern hervor. Die Chancen für Risikoanlagen stünden weiter gut, auch wenn das Aufwärtstempo nachlassen werde. Taktik und Selektion würden gefragt bleiben. (Ausgabe vom 12.08.2021) (17.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von einer Sommerpause an den europäischen Finanzmärkten kann im Juli keine Rede sein, so die Experten von Union Investment.Moderaten Kursgewinnen hätten Sorgen der Anleger vor einer Ausbreitung der Delta-Variante gegenübergestanden, die sich in einer Korrektur bemerkbar gemacht hätten. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe mit einem Plus von knapp über 0,6 Prozent geschlossen. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hingegen habe einen Zuwachs von knapp zwei Prozent vermelden können. Weniger gesucht gewesen seien dabei Titel der Automobil- und Energiebranche sowie aus dem Einzelhandel. Stark nachgefragt worden seien Aktien aus der Basisressourcen- und Bauindustrie sowie dem Technologiesektor.