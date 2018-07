Die mobile App von Vestle

Transaktionen durchführen

Ihre Positionen sind unter offene Positionen einsehbar. Wenn Sie eine Transaktion mit dem Finger schnell "durchstreichen", wird die Schaltfläche "Schließen" angezeigt, mit der Sie Ihre Transaktion beenden können. Sie können Ihre Transaktion ganz einfach bearbeiten, indem Sie diese einmal anklicken.



Sie können über Ihr Handelskonto auf Ihr Guthaben zugreifen. Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, Geld einzuzahlen, indem Sie einfach auf den Einzahlungs-Button tippen. Es stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der Einzahlung auf Ihr Konto zur Verfügung. Sie werden gebeten, den Betrag, den Sie einzahlen möchten, sowie Ihre Kreditkartendaten einzugeben. Ihr Konto informiert Sie über Ihr gesamtes Guthaben auf Ihrem Konto. Informationen wie Ihr Saldo und Ihre nicht realisierten Gewinne und Verluste sind jederzeit verfügbar. Ihre aktuelle ausstehende Marge sowie Ihre gesamte verfügbare Marge werden in Ihrem Wallet verbucht. Sie können ebenfalls in Ihrem Wallet auf Ihr Nettorisiko und Ihre Margenauslastung zugreifen.



Mit der mobilen Plattform von Vestle können Sie Ihre Finanzinstrumente, die Sie handeln möchten, ganz individuell gestalten. Dies ermöglicht Ihnen einen blitzschnellen Zugriff auf die Währungspaare, die Sie am häufigsten handeln. Zur Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail müssen Sie nur zweimal klicken. Dann erscheinen die Vestle-Kontaktinformationen.



Es nimmt nur sehr wenig Zeit in Anspruch, ihre mobile Plattform für den Handel von unterwegs einzurichten. Die mobile Plattform kann auch als zweiter Bildschirm dienen, wenn Sie Nachrichten oder Charts auswerten und eine zweite oder dritte Option benötigen, um Ihre Positionen einzusehen oder Ihre Geschäfte zu tätigen. Die mobile Plattform von Vestle stellt ein wichtiges Werkzeug für den aktiven Trader dar. (10.07.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Seien wir ehrlich: Wir sind heutzutage alle sehr beschäftigt. Und da uns jetzt Informationen stets zur Verfügung stehen, ist es unerlässlich, über eine hochmoderne mobile App zu verfügen. Egal, ob Sie sich in Ihrem Büro befinden oder unterwegs sind, es ist wichtig, einen vertrauenswürdigen Makler zu haben, der Ihnen bei der Nutzung mehrerer Plattformen Dienste anbietet. Es gibt eine Vielzahl von Forex-Brokern, die über ausgezeichnete Download-Plattformen verfügen, aber es gibt nur sehr wenige, die Ihnen eine mobile Plattform zur Verfügung stellen können, mit der Sie Ihre Positionen einfach verfolgen und Transaktionen generieren können, während Sie sich nicht in Ihrem Büro befinden.Die mobile App von Vestle ist eine einzigartige Handels- und Positionsmanagement-Plattform, die Ihnen einen einfachen Zugang zu Ihren Transaktionen bietet und es Ihnen ermöglicht, Gelder zu transferieren und Ihr Risiko zu verwalten - alles mit nur wenigen Klicks.Die mobile App von Vestle bietet viele Schlüsselfunktionen, darunter die Möglichkeit, Hunderte von Aktien, Indices, Währungspaare und Rohstoffe zu handeln. Sie können Trades auf der mobilen Plattform tätigen und dann in Echtzeit Ihre Positionen überwachen. Die mobile Plattform von Vestle ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihr Guthaben auf Ihren Konten. Ferner können Sie Einblick in die elektronischen Bilanzen, Aktien und Margendetails nehmen. Der mobile Handel bietet Ausführungsgesten wie die neue "Swipe-to-Close"-Funktion. Sie können zudem das Layout der App ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Um auf die App über Ihr mobiles Gerät zuzugreifen, müssen Sie unsere Exklusiv-App entweder über den App-Store (iPhones) oder über Google Play (Android-Geräte) herunterladen.Eine Transaktion auf der mobilen Plattform von Vestle einzugeben, ist kinderleicht. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Kauf- oder Verkaufs-Schaltfläche des Währungspaares zu berühren, für das Sie sich interessieren. Jede Transaktion zeigt Ihnen den aktuellen Kurs an, zu dem Sie Ihren Handel ausführen können. Die Plattform bietet die Möglichkeit, einfach zu anderen handelbaren Währungspaaren zu scrollen. Sie können auf das Währungspaar tippen, um weitere Details zu Ihrem potenziellen Handel anzeigen zu lassen.