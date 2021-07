Börsenplätze Mister Spex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

25,14 EUR -0,95% (02.07.2021, 15:01)



XETRA-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

25,08 EUR -0,87% (02.07.2021, 14:51)



ISIN Mister Spex-Aktie:

DE000A3CSAE2



WKN Mister Spex-Aktie:

A3CSAE



Ticker-Symbol Mister Spex-Aktie:

MRX



Kurzprofil Mister Spex SE:



Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) wurde 2007 gegründet und ist heute der führende Omnichannel-Optiker in Europa. Für sein überzeugendes Geschäftsmodell wurde das Unternehmen mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und hat von Anfang an als wesentlicher Treiber der digitalen Transformation die Optik-Branche grundlegend verändert. In wenigen Jahren entwickelte sich Mister Spex von einem reinen Online-Player zum erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit über fünf Millionen Kundinnen und Kunden, 10 europäischen Online-Shops und zahlreichen eigenen stationären Stores. Als Digital Native spielten Technologie und Innovation immer eine zentrale Rolle in der Unternehmensentwicklung. Dazu gehören unter anderem 2D- und 3D-Online-Anproben und intelligente Filter-Funktionen.



Ziel von Mister Spex ist es, den Brillenkauf als einfaches und transparentes Shoppingerlebnis mit Freude am Einkauf zu etablieren. Dafür bietet das Unternehmen neben einem großen, vielseitigen Sortiment aus Qualitätsprodukten auch umfassende Expertise und Beratungsangebote über seinen Kundenservice, die eigenen Stores und über das flächendeckende Partneroptikernetzwerk. (02.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mister Spex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mister Spex SE (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) unter die Lupe.Mister Spex sei am Freitag an die Frankfurter Börse gegangen. Bei dem Debüt hätten sich Anleger über moderate Zeichnungsgewinne freuen können. Der erste Kurs des Online-Optikers auf dem Parkett habe 25,38 Euro betragen. Er habe damit leicht über dem Ausgabepreis von 25 Euro je Aktie gelegen. Zuletzt hätten die Papiere mit 25,26 Euro etwas weniger gekostet.Das Angebot des Berliner Unternehmens habe rund 15 Millionen Aktien umgefasst, darunter etwa 9,8 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Hinzugekommen seien rund 3,3 Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären sowie rund zwei Millionen Papiere zur Deckung von Mehrzuteilungen. Daraus habe sich ein Angebotsvolumen von 375 Mio. Euro ergeben. Vom Emissionserlös würden 245 Mio. Euro direkt in die Kasse von Mister Spex fließen, der Rest gehe an die Altaktionäre. Mit dem Geld wolle die Firma, die mit Brillen und Kontaktlinsen handle, weiter wachsen und international expandieren.Eigenen Angaben zufolge betreibe Mister Spex Online-Shops in zehn Ländern sowie mehr als 40 Geschäfte in Deutschland, Österreich und Schweden, die durch rund 400 Partneroptiker erweitert würden. 2020 habe Mister Spex seinen Umsatz um knapp ein Fünftel auf 164 Mio. Euro erhöht.Daher ist die Mister Spex-Aktie ein Fall für die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2021)(Mit Material von dpa-Afx)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link