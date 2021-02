Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (08.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Millennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Die Lithium-Aktien hätten sich in den vergangenen Wochen enorm stark präsentiert. Die Aktie von Milliennial Lithium habe im Januar sogar ein neues Hoch erreicht. Auch viele andere Lithiumaktien hätten zuletzt fast nur einen Weg gekannt: den nach oben. Der Lithiumpreis habe vor Kurzem ein neues Mehrmonatshoch erklommen. Und die Nachfrage nach Lithium könnte weiterhin hoch bleiben. Das lege zumindest eine im Fachmagazin "Nature Energy" veröffentlichte vergleichende Studie zur Serienfertigung von Lithium-Ionen-Batterien und Alternativtechnologien eines Teams aus Batterieforschern unter Leitung der WWU Münster nahe.Die Forschung zur Batteriezellherstellung gewinne an Dynamik - das müsse sie auch, betrachte man den zukünftigen Bedarf an Energiespeichern, heiße es in einer Mitteilung der WWU Münster. Für das Jahr 2030 werde sich die weltweite Produktion wiederaufladbarer Batterien von heutigen 750 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr auf 1.500 GWh erhöhen. Der Artikel im Magazin "Nature Energy" lege nahe, dass die aktuell etablierte Lithium-Ionen-Batterie (LIB) den Markt wiederaufladbarer Hochenergiebatterien mittelfristig dominieren werde."In den kommenden zehn Jahren wird die Lithium-Ionen-Technologie den Markt für wiederaufladbare Hochenergiebatterien voraussichtlich weiterhin beherrschen. Denn sie vereint vorteilhafte Eigenschaften wie Energie- und Leistungsdichte, Sicherheit, Lebensdauer und niedrige Kosten in einem. Zudem werden durch die derzeit weltweit entstehenden Produktionsstätten bereits Tatsachen geschaffen, welche die Aufholjagd möglicher Folgetechnologien erschweren dürfte", erkläre Dr. Richard Schmuch, stellvertretender Bereichsleiter Materialien am MEET Batterieforschungszentrum.