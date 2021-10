NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft würden sich am Freitag in New York um weitere 0,6 Prozent verteuern und bei 326,20 Dollar praktisch auf Allzeithoch notieren. Da der iPhone-Riese Apple zeitgleich nach enttäuschenden Q3-Zahlen um 3,6 Prozent im Kurs nachgebe, sei der Softwarekonzern aus Redmond nun mit 2,45 zu 2,43 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt.Die Stärke bei Microsoft komme nicht unerwartet. "Der Aktionär" habe vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen auf ein Muster hingewiesen, wonach sich die Aktie eine Woche nach Bekanntgabe von Zahlen üblicherweise positiv entwickle. In dem Artikel vom Dienstag habe es geheißen: "Eine lukrative Möglichkeit für einen Zahlentrade bei Microsoft bietet die Option, die Aktie nach der Veröffentlichung zu kaufen und eine Woche lang zu halten. In diesem Fall tendierte die Aktie in 9 von 14 Fällen positiv, zudem fiel der mögliche Ertrag mit knapp mehr als 3 Prozent attraktiv aus." (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link