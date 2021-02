ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe."Neues Aufwärtsmomentum", hätten sie Ende Januar in Bezug auf die Microsoft-Aktie getitelt. Das Kernargument für diese These sei seinerzeit gewesen und sei auch weiterhin einer ihrer Lieblingshandelsansätze, welcher das Konzept der Relativen Stärke nach Levy mit der Auflösung von charttechnischer Konsolidierungsformationen kombiniere. Ersteres sorge für Engagements in Trendrichtung, während der Abschluss eines Konsolidierungsmusters signalisiere, dass der Basishaussetrend wieder Fahrt aufnehme. Im konkreten Fall werde letzteres durch den Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 226 USD) angezeigt, welcher ein symmetrisches Dreieck bzw. die Korrekturflagge der letzten Monate abschließe. Lohn der Mühen sei ein neues Rekordhoch (245 USD). Das Mindestanschlusspotenzial des o. g. Dreiecks lasse sich auf rund 30 USD veranschlagen. Das aus der Flagge abgeleitete Kursziel von 295 USD lasse sogar auf deutlich mehr hoffen. Unter Risikogesichtspunkten könnten Anleger den Stop-Loss auf das Niveau der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 226 USD) nachziehen, welche durch das Dezemberhoch bei gut 225 USD zusätzlich untermauert werde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:203,00 EUR +0,42% (05.02.2021, 08:42)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:200,95 EUR -0,45% (04.02.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:242,01 USD -0,41% (04.02.2021, 22:00)