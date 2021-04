ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





RedmondDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie strebe auch im Vorfeld der Quartalszahlen weiterhin von einem Hoch zum nächsten. Inzwischen habe der Technologietitel sein Allzeithoch bis auf 262,42 USD ausbauen können. Wenn also jemals das Leitmotiv der Technischen Analyse, wonach der Trend Dein Freund sei, gegolten habe, dann hier! Gleichzeitig stelle das Papier ein Lehrbuchbeispiel für einen der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dar, welcher das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniere. Während die RSL Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sicherstelle, signalisiere ein aufgelöstes Konsolidierungsmuster, dass der Trend wieder Fahrt aufnehme. Aus der jüngsten Bullenflagge ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis knapp 300 USD. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chart eine wichtige Orientierungshilfe: Die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 225,30 USD), dem Tief von Anfang März (224,27 USD) sowie der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 223,48 USD) bilde ein markantes Unterstützungsbündel. Diese Bastion könnten Anleger als strategische Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:217,45 EUR +0,49% (27.04.2021, 08:59)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:216,30 EUR +0,16% (26.04.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:261,55 USD +0,15% (26.04.2021, 22:00)