Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft tue sich im aktuellen Marktumfeld schwer. Bald könnten Anleger auch noch schlechte Nachrichten verkraften müssen. Denn laut einem Bericht des Wall Street Journal stehe der JEDI-Auftrag des Pentagon kurz davor, zurückgezogen zu werden.Der Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) genannte Vertrag sei 2019 an Microsoft vergeben worden und habe einen Umfang von bis zu zehn Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre. Der Auftrag des Softwarekonzerns sei es, eine einheitliche Daten-Verwaltung für das US-Verteidigungsministerium bereitzustellen und es gleichzeitig mit wichtiger Zukunftstechnologie im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu versorgen.Laut dem Wall Street Journal stehe der Vertrag nun aufgrund anhaltender Kritik seitens einiger Abgeordneten und des großen Konkurrenten Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) kurz vor seiner Auflösung. Microsoft habe diesen Gerüchten am Montag entgegnet, dass man bereits sei, die vertraglichen Leistungen zu erbringen und die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten einzig dazu führen würden, dass unser Militär wichtige Technologien verspätet bekomme.Wie es mit dem JEDI-Auftrag weitergehe, bleibe aktuell unklar - insbesondere, ob die Regierungsbehörden noch vor einer ersten Entscheidung im Rechtsstreits zwischen Amazon und Microsoft den Stecker ziehen würden. In jedem Fall dürfte Microsoft mit dem Integrated Visual Augmentation System (IVAS) genannten Programm mit dem Pentagon im Geschäft bleiben, auch wenn hinter der Frage AWS oder Azure bei den Cloud-Diensten weiterhin ein großes Fragezeichen stehe.DER AKTIONÄR konzentriert sich weiterhin auf Langfrist-Potenzial in der Cloud und Langfrist-Trends im Chart. Anleger sollten die Gewinne bei Microsoft laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: