NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

261,50 USD +0,15% (16.05.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (17.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Inflation fresse sich bei den Verbrauchern durch den Geldbeutel und davor wolle der US-Konzern seine Angestellten schützen. Microsoft plane für einen Teil seiner Belegschaft das Personalbudget fast zu verdoppeln und seine Aktienvergütungen um bis zu 25% aufzustocken.Microsoft könne aufgrund starker Margen durchaus höhere Löhne zahlen. Im laufenden Geschäftsjahr erwarte das Management sogar eine weitere Margenexpansion. Im Anfang Juli startenden Geschäftsjahr 2023 könnten sich in den ersten Quartalen die Margen allerdings verringern, denn die Preise für die Produkte dürfen erst nach und nach erhöht werden. Aber keine Panik: Das Management traue sich dank anhaltendem Umsatzwachstum auch für das Geschäftsjahr 2023 steigende operative Gewinne zu und das erhöhte Budget dürfte nicht sofort voll ausgeschöpft werden. Anleger sollten daher bei der Microsoft-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:254,30 EUR +1,42% (17.05.2022, 11:40)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:254,10 EUR +2,21% (17.05.2022, 11:23)