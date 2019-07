XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Als Microsoft im Mai bekannt gegeben habe, künftig mit Sony an Cloud-Lösungen im Game-Streaming zusammenzuarbeiten, sei die Verwunderung bei Anlegern groß gewesen. Immerhin handle es sich um erbitterte Rivalen im hart umkämpften Konsolenmarkt. Doch Phil Spencer, Leiter der Sparte für Unterhaltungsprodukte von Microsoft glaube, dass es mehr als einen Sieger geben könnte.In einem Interview gegenüber "Fortune" habe er die seit Jahren bestehende Geschäftsbeziehung betont, die für beide Seiten bislang vorteilhaft gewesen sei: "Die Vorstellung, dass der einzige Weg zum Erfolg darin liegt, jemand anderen runterzuziehen, ist einfach nicht die Art und Weise, wie die Industrie heute funktioniert. Das ist schlicht falsch."Microsoft Chef Nadella habe im Mai betont, dass vor allem Sony, die mit der PS4 einen Marktanteil von rund 56 Prozent besitzen würden, zu der Kooperation gedrängt hätten: "Sie (Sony) schauten sich nach Partnern um, denen sie vertrauen können. Obwohl wir Konkurrenten sind, haben wir eine Partnerschaft geschlossen", so Nadella in einem Interview mit "Fortune".Während Sony weiterhin den Markt mit der PS4 dominiere, sei zuletzt das Gaming Segment bei Microsoft geschrumpft. Trotz eines Rekordumsatzes von 33,7 Milliarden Dollar habe der Bereich "Xbox Software and Services" drei Prozent verloren - der Bereich "Xbox Hardware" habe sogar 48 Prozent eingebüßt. Allerdings scheinen viele, die noch keine Xbox One besitzen, auf die neue Konsole Xbox Scarlett zu warten, die Ende 2020 erscheinen soll, so Nicola Hahn.Von der Kooperation mit Sony dürfte vor allem Microsofts Cloud-Sparte profitieren. Die Gaming Branche stehe ohnehin erst am Beginn des Streaming-Zeitalters. Microsofts CEO Nadella habe den Konzern bestens aufgestellt.Daher ist die Microsoft-Aktie trotz Rekordhoch weiterhin eine klare Empfehlung des "Aktionär", so Nicola Hahn. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: